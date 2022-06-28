Танаси Коккинакис поделился ожиданиями от предстоящего матча с Джоковичем на Уимблдоне

Австралиец Танаси Коккинакис поделился ожиданиями от матча с 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Новаком Джоковичем во втором круге Уимблдона.

«Не могу дождаться. Да, я думал об этом матче. Я видел жеребьевку. Я не из тех людей, которые не смотрят вперед. Я знал, что сперва у меня будет тяжелый матч, но понимал, что поставлено на карту. Очевидно, это будет очень сложная задача. Новак несколько раз побеждал здесь. Да, наверное, я не фаворит. Но будет весело. Он как кирпичная стена, и надо постараться победить его. Сам себя он не обыграет», — приводит слова Коккинакиса The New Daily.

В первом круге Уимблдона Коккинакис обыграл поляка Камиля Майхшаки со счетом 7:6 (7:5), 6:2, 7:5.

Джокович и Танаси играли друг с другом один раз в 2015 году на «Ролан Гаррос», тогда победу одержал серб со счетом 6-4 6-4 6-4.