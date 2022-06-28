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Сегодня, 09:35

Алькарас заявил, что не считает себя одним из фаворитов Уимблдона

Анна Горшкова
Корреспондент
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Испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о своих ощущениях от игры на траве на Уимблдоне.

«Мне очень понравился матч первого круга. Отличная борьба на протяжении четырех часов. Для меня играть на траве — это так прекрасно. Я не чувствую давления, потому что не считаю себя одним из фаворитов Уимблдона. Конечно, если я буду играть хорошо, то у меня будут шансы выиграть турнир. Но на траве есть гораздо более опытные игроки», — приводит слова Алькараса сайт ATP.

В первом круге Уимблдона 19-летний теннисист обыграл 155-го номера рейтинга ATP Яна-Леннарда Штруффа со счетом 4:6, 7:5, 4:6, 7:6, 6:4.

Во втором круге турнира Алькарас сыграет с представителем Нидерландов Таллоном Грикспуром.

Источник: https://www.atptour.com/en/news/alcaraz-struff-wimbledon-2022-monday
Теннис
Wimbledon
Карлос Алькарас
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