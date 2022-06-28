Берреттини снялся с Уимблдона-2022 из-за коронавируса

Итальянский теннисист Маттео Берреттини снялся с Уимблдона перед матчем первого круга против чеха Кристьяна Гарина.

«С болью в сердце сообщаю, что мне придется отказаться от участия в Уимблдоне из-за положительного результата теста на COVID-19. У меня были симптомы гриппа, и последние несколько дней я находился в изоляции.

Несмотря на то, что симптомы не были серьезными, я решил, что необходимо сдать еще один тест сегодня утром, чтобы защитить здоровье и безопасность моих товарищей и всех остальных участников турнира.

У меня нет слов, чтобы описать крайнее разочарование, которое я испытываю. В этом году мечта не сбудется, но я вернусь еще сильнее. Спасибо за поддержку», — написал Берреттини в своих социальных сетях.

Отметим, что несколько дней назад Берреттини тренировался вместес Рафаэлем Надалем.

Ранее с Уимблдона снялся ховартский теннисист Марин Чилич и тоже из-за коронавируса.

11-я ракетка мира Берреттини является финалистом Уимблдона-2021.