Свитолина разгромила Ястремскую в третьем круге US Open
03:20
Украинская теннисистка Элина Свитолина в третьем круге US Open разгромила соотечественницу Даяну Ястремскую — 6:2, 6:0. Продолжительность встречи составила 55 минут.
За право выйти в четвертьфинал Свитолина сразится с победителем пары София Кенин (США) — Мэдисон Кис (США).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 238 700 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Элина Свитолина (Украина, 5) — Даяна Ястремская (Украина, 32) — 6:2, 6:0