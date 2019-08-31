Свитолина разгромила Ястремскую в третьем круге US Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина в третьем круге US Open разгромила соотечественницу Даяну Ястремскую — 6:2, 6:0. Продолжительность встречи составила 55 минут.

За право выйти в четвертьфинал Свитолина сразится с победителем пары София Кенин (США) — Мэдисон Кис (США).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Элина Свитолина (Украина, 5) — Даяна Ястремская (Украина, 32) — 6:2, 6:0