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25 января, 14:16

Соболенко — о победе над Гауфф: «Сегодня я была готова ко всему, и это стало ключевым моментом»

Алина Савинова
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Арина Соболенко.
Фото Reuters

Белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о победе над американкой Кори Гауфф в полуфинале Australian Open-2024.

Вторая ракетка мира за 1 час 44 минуты одолела соперницу со счетом 7:6 (7:2), 6:4.

«Думаю, у меня получилось сосредоточиться на себе. Я была готова к тому, что она будет очень хорошо двигаться и возвращать все мячи, я была готова ко всему сегодня и думаю, что это стало ключевым моментом. Мне очень нравится играть с Гауфф. Неважно, выиграешь ты или проиграешь, это всегда отличные матчи. Я очень надеюсь, что в будущем мы проведем еще много финалов. И надеюсь, я выиграю все из них (смеется)», — приводит The Telegraph слова спортсменки.

Соболенко является действующей победительницей Australian Open. В финале турнира она сыграет с победительницей пары Даяна Ястремская (Украина) — Чжэн Циньвэнь (Китай).

Источник: https://www.telegraph.co.uk/tennis/2024/01/25/australian-open-live-coco-gauff-sabalenka-score-updates/
Теннис
Australian Open
Арина Соболенко
Кори Гауфф
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