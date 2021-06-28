Соболенко призналась, что нервничала во время матча с Никулеску
16:40
Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу над румынкой Моникой Никулеску (6:1, 6:4) в первом раунде Уимблдона.
«Я немного нервничала, - сказала Соболенко в интервью после игры. - Никогда не играла на центральном корте. Очень рада быть здесь. Я очень счастлива победить. Моника – отличный игрок и прекрасный человек, с ней очень тяжело играть.
Спасибо вам (зрителям – Прим. «СЭ») большое за поддержку, вы помогли мне справиться с нервами. Это невероятно. Тут так много людей, я наслаждаюсь этим. Спасибо за возможность играть здесь, я очень счастлива».
В следующем раунде белоруска сыграет с победительницей пары Даниэль Лао (США) – Кэти Бултер (Великобритания).
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