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Соболенко обыграла Никулеску в первом раунде Уимблдона

16:23
Арина Соболенко. Фото Уимблдон.
Арина Соболенко. Фото Уимблдон.
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко победила румынку Монику Никулеску (6:1, 6:4) в первом раунде Уимблдона в женском одиночном разряде.

Игра продолжалась один час и 17 минут. Соболенко сделала шесть эйсов при трех двойных ошибках и пяти реализованных брейкпоинтах. У ее соперницы ноль эйсов, ноль двойных и два успешных брейкпоинта.

Из-за дождя матч проходил при закрытой крыше. В следующем раунде белоруска сыграет с победительницей пары Даниэль Лао (США) — Кэти Бултер (Великобритания).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Моника Никулеску (Румыния, Q) — 6:1, 6:4

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