Соболенко обыграла Никулеску в первом раунде Уимблдона
16:23
Белорусская теннисистка Арина Соболенко победила румынку Монику Никулеску (6:1, 6:4) в первом раунде Уимблдона в женском одиночном разряде.
Игра продолжалась один час и 17 минут. Соболенко сделала шесть эйсов при трех двойных ошибках и пяти реализованных брейкпоинтах. У ее соперницы ноль эйсов, ноль двойных и два успешных брейкпоинта.
Из-за дождя матч проходил при закрытой крыше. В следующем раунде белоруска сыграет с победительницей пары Даниэль Лао (США) — Кэти Бултер (Великобритания).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Моника Никулеску (Румыния, Q) — 6:1, 6:4
Читайте также
3
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю