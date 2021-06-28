Джокович обыграл Дрейпера в первом раунде Уимблдона
17:42
Сербский теннисист Новак Джокович победил британца Джека Дрейпера ((4:6, 6:1, 6:2, 6:2) в первом раунде Уимблдона в мужском одиночном разряде.
Матч из-за дождя проходил при закрытой крыше. Игра продолжалась 2 часа 2 минуты.
Джокович сделал 25 эйсов при одной двойной ошибке и шести реализованных брейк-пойнтах. У его соперника — четыре эйса, шесть двойных и один успешный брейк-пойнт.
Во втором круге серб сыграет с победителем Марсело Томас Барриос Вера (Чили, Q) — Кевин Андерсон (ЮАР).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49?400?000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Новак Джокович (Сербия, 1) — Джек Дрейпер (Великобритания, WC) — 4:6, 6:1, 6:2, 6:2
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