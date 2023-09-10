Соболенко — Гауфф: «Надеюсь, мы сыграем еще много финалов и будет другой результат»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала поражение в финале US Open от американки Коко Гауфф (6:2, 3:6, 2:6).

«Больше всего я горжусь тем, что большую часть времени довольно хорошо справляюсь со своими эмоциями и сосредотачиваюсь на себе, а не на рейтинге. Я считаю, что это лучшее, что произошло в этом году. Я хочу поздравить Коко, ты сыграла невероятно. И поздравляю твою команду. Я уверена, что вы заслуживаете этого титула и многих других. Надеюсь, мы сыграем еще много финалов. И надеюсь, будет другой результат. Ты удивительная.

Я хочу послать много любви своей семье. Они не спали и наблюдали за игрой. Извините за такой результат. Мы, как всегда, вернемся сильнее. Спасибо за все, что вы для меня сделали», — сказала Соболенко после матча.

Для Гауфф это четвертый титул в 2023 году и шестой в карьере. Также американка впервые выиграла турнир «Большого шлема».