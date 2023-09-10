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Гауфф — о победе на US Open: «В этот момент я чувствую себя немного в шоке»

Сергей Разин
корреспондент
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Коко Гауфф.
Фото Reuters

Американская теннисистка Коко Гауфф прокомментировала победу в финале US Open над белоруской Ариной Соболенко (2:6, 6:3, 6:2).

«Для меня это так много значит. В этот момент я чувствую себя немного в шоке. То поражение на Открытом чемпионате Франции по теннису стало для меня горем, но я поняла, что бог посылает тебе через невзгоды и испытания, и это делает этот момент даже слаще, чем я мог себе представить. Мой отец в детстве взял меня на этот турнир, я сидела прямо там и смотрела, как соревнуются Винус и Серена, так что быть здесь, на этой сцене, действительно невероятно», — сказала Гауфф после матча.

Для Гауфф это четвертый титул в 2023 году и шестой в карьере. Также американка впервые выиграла турнир «Большого шлема».

US Open
Арина Соболенко
Кори Гауфф
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