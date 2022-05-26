Соболенко обыграла Бренгл и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла американку Мэдисон Бренгл во втором круге «Ролан Гаррос».
Матч продолжался 1 час 2 минуты и завершился со счетом 6:1, 6:3.
Белоруска пять раз подала на вылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Бренгл ни одного эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трех.
В третьем круге турнира Соболенко сыграет с представительницей Италии Камилой Джорджи, которая ранее обыграла Юлию Путинцеву из Казахстана (6:3, 7:5).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 43 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Арина Соболенко (Белоруссия, 7) — Мэдисон Бренгл (США) — 6:1, 6:3
Камила Джорджи (Италия, 28) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:3, 7:5