Тарпищев прокомментировал победу Медведева во втором круге «Ролан Гаррос»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Даниила Медведева во втором круге «Ролан Гаррос». Российский теннисист обыграл серба Ласло Джере со счетом 6:3, 6:4, 6:3.

«Подачу Дане достаточно тяжело держать. Много выигрывает за счет нервной системы, психологии. По игре на «Ролан Гаррос» не сказать, что выглядит плохо, но и выдающейся игру не назвать. В данном матче имел преимущество при розыгрыше второй подачи соперника. Он во всем был немного лучше, но это был главенствующий фактор в успехе», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

В третьем круге турнира Медведев встретится с сербом Миомиром Кецмановичем.

«Ролан Гаррос» проходит в Париже и завершится 5 июня, он проводится на грунтовом покрытии и является вторым турниром «Большого шлема» в сезоне.