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Сегодня, 19:00

Тарпищев прокомментировал победу Медведева во втором круге «Ролан Гаррос»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Даниила Медведева во втором круге «Ролан Гаррос». Российский теннисист обыграл серба Ласло Джере со счетом 6:3, 6:4, 6:3.

«Подачу Дане достаточно тяжело держать. Много выигрывает за счет нервной системы, психологии. По игре на «Ролан Гаррос» не сказать, что выглядит плохо, но и выдающейся игру не назвать. В данном матче имел преимущество при розыгрыше второй подачи соперника. Он во всем был немного лучше, но это был главенствующий фактор в успехе», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

В третьем круге турнира Медведев встретится с сербом Миомиром Кецмановичем.

«Ролан Гаррос» проходит в Париже и завершится 5 июня, он проводится на грунтовом покрытии и является вторым турниром «Большого шлема» в сезоне.

Источник: https://tass.ru/sport/14740999
Теннис
Даниил Медведев
Шамиль Тарпищев
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