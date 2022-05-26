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Сегодня, 19:15

Свентек одержала победу во втором круге «Ролан Гаррос». Она отдала лишь два гейма

Свентек вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Первая ракетка мира Ига Свентек обыграла американку Элисон Риске во втором круге «Ролан Гаррос».

Матч продолжался 1 час 1 минуту и завершился со счетом 6:0, 6:2.

Польская теннисистка сделала один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. Риске два раза подала на вылет, допустила две двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта.

В третьем круге Свентек сыграет с представительницей Черногории Данкой Ковинич, которая во втором круге обыграла Анну Шмидлову из Словакии (6:3, 7:5).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Ига Свентек (Польша, 1) — Элисон Риске (США) — 6:0, 6:2

Данка Ковинич (Черногория) — Анна Шмидлова (Словакия) — 6:3, 7:5

Теннис
Ига Свентек
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