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Слезы и грустная песня. Реакция Свитолиной на отмену Уимблдона

19:27
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Украинка Элина Свитолина отреагировала на отмену Уимблдона. Турнир «Большого шлема» должен был пройти с 29 июня по 12 июля. Теннисистка со слезами на глазах подыгрывала мимикой грустной композиции.

— После анонса отмены Уимблдона, — написала Свитолина.

Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета перенес Уимблдон на 2021 год —с 28 июня по 11 июля 2021 года.

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 883 225 человек, умерших — 44 156, выздоровевших — 185 377.

По данным Роспотребнадзора на 1 апреля, в России коронавирус выявлен у 2 777 человек, зарегистрированы 24 летальных случая, выздоровели 190 человек.

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