Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Синнер победил Монфиса и вышел в четвертый круг US Open

00:53
Теги:

Итальянец Янник Синнер вышел в четвертый круг US Open, победив француза Гаэля Монфиса со счетом 7:6 (7:1), 6:2, 4:6, 4:6, 4:4. Встреча продолжалась 3 часа 44 минуты.

За выход в четвертьфинал Синнер поборется с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Джек Сок (США).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Янник Синнер (Италия, 13) — Гаэль Монфис (Франция, 17) — 7:6 (7:1), 6:2, 4:6, 4:6, 6:4

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора

Читайте также

Турнирная таблица группы России в отборе ЧМ-2022 на 4 сентября
Новый проект UFC — эпатажный блондин из Ливерпуля. Ему уже угрожают фанаты Хабиба
«Только идиоты с трибун называли Шевченко национальным героем после Евро. Как забыть игры с Австрией и Англией?» Почему у Украины сменился тренер?
Кипр — Россия: Смолов выйдет в стартовом составе, Баринов будет капитаном
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
0
Офсайд