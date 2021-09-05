Синнер победил Монфиса и вышел в четвертый круг US Open
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Итальянец Янник Синнер вышел в четвертый круг US Open, победив француза Гаэля Монфиса со счетом 7:6 (7:1), 6:2, 4:6, 4:6, 4:4. Встреча продолжалась 3 часа 44 минуты.
За выход в четвертьфинал Синнер поборется с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Джек Сок (США).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Янник Синнер (Италия, 13) — Гаэль Монфис (Франция, 17) — 7:6 (7:1), 6:2, 4:6, 4:6, 6:4
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