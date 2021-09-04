US Open-2021: женщины, все результаты 4 сентября
20:20
В субботу, 4 сентября, — шестой день US Open.
На Открытом чемпионате США проходят матчи третьего круга в женском одиночном разряде.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Бьянка Андрееску (Канада, 6) — Грит Миннен (Бельгия, LL) — 6:1, 6:2
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