Джокович обыграл Нисикори и вышел в 1/8 финала US Open

Сербский теннисист Новак Джокович в третьем круге US Open обыграл японца Кэя Нисикори со счетом 6:7 (4:7), 6:3, 6:3, 6:2.

Встреча продолжалась 3 часа 35 минут. Серб сделал 15 эйсов и 7 двойных ошибок, а также реализовал 7 брейк-пойнтов из 16.

В 1/8 финала Джокович встретится с победителем матча Аслан Карацев (Россия) — Дженсон Бруксби (США).