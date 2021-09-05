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Джокович обыграл Нисикори и вышел в 1/8 финала US Open

00:42
Новак Джокович. Фото AFP
Новак Джокович. Фото AFP
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Сербский теннисист Новак Джокович в третьем круге US Open обыграл японца Кэя Нисикори со счетом 6:7 (4:7), 6:3, 6:3, 6:2.

Встреча продолжалась 3 часа 35 минут. Серб сделал 15 эйсов и 7 двойных ошибок, а также реализовал 7 брейк-пойнтов из 16.

В 1/8 финала Джокович встретится с победителем матча Аслан Карацев (Россия) — Дженсон Бруксби (США).

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Сергей Разин все материалы автора

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