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Сегодня, 13:58

Медведев проиграл Синнеру третий сет в финале Australian Open

Алина Савинова
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев уступил итальянцу Яннику Синнеру в третьем сете заключительного матча Открытого чемпионата Австралии-2024.

Партия завершилась со счетом 6:4 в пользу итальянца. Первый и второй сеты остались за представителем России.

В третьем сете Медведев один раз подал навылет и допустил одну двойную ошибку. На счету Синнера 4 эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт при одном возможном.

27-летний россиянин является победителем одного турнира «Большого шлема» — в 2021 году он выиграл Открытый чемпионат США. У 22-летнего итальянца пока нет титулов на ТБШ.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи Медведев — Синнер.

Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
Янник Синнер
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