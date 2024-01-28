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Сегодня, 13:45

«Ролан Гаррос» 2024: когда пройдет турнир — даты и место

Открытый чемпионат Франции пройдет с 26 мая по 9 июня в Париже
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Новак Джокович.
Фото Reuters

Открытый чемпионат Франции по теннису пройдет с 26 мая по 9 июня 2024 года в Париже. Теннисисты сыграют на кортах с грунтовым покрытием.

«Ролан Гаррос» входит в четверку турниров «Большого шлема» вместе с Открытым чемпионатом США, Уимблдоном и Открытым чемпионатом Австралии.

В 2023 году на «Мэйджоре» в Париже в мужском одиночном разряде чемпионом стал серб Новак Джокович, в женском одиночном разряде — представительница Польши Ига Свентек.

Ожидается, что на «Ролан Гарросе-2024» произойдет возвращение легендарного чемпиона этих соревнований Рафаэля Надаля. Испанец пропустил год из-за травмы. Теннисист побеждал в Париже рекордные 14 раз (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022).

Теннис: новости и обзоры матчей, календарь турниров и интервью спортсменов, статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Теннис
Ролан Гаррос
Ига Свентек
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
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