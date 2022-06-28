Шварцман вышел во второй круг Уимблдона-2022

Диего Шварцман из Аргентины вышел во второй круг Уимблдона-2022. На старте турнира он в трех сетах обыграл представителя США Стефана Козлова — 6:3, 6:2, 6:2.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 48 948 585 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Диего Шварцман (Аргентина, 12) — Стефан Козлов (США, LL) — 6:3, 6:2, 6:2

Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Йосихито Нисиока (Япония) — 6:2, 6:2, 4:6, 6:4

Алистер Грэй (Великобритания, WC) — Цен Чуньсинь (Тайвань) — 6:3, 6:3, 7:6 (7:3)

Брэндон Накашима (США) — Никола Кун (Германия, Q) — 6:3, 6:7 (1:7), 6:3, 6:2