Рафаэль Надаль пробился во второй круг Уимблдона

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Четвертая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль, обыграл аргентинца Франциско Черундоло, занимающего 41-ю строчку рейтинга ATP, в четырех сетах в первом круге Уимблдона.

Матч продолжался 3 часа 33 минуты. Это была первая очная встреча игроков.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 48 948 585 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Рафаэль Надаль (Испания, 2) — Франсиско Черундоло (Аргентина) — 6:4, 6:3, 3:6, 6:4

Лоренцо Сонего (Италия, 27) — Денис Кудла (США) — 6:7 (6:8), 6:3, 7:5, 4:6, 6:2

Филип Краинович (Сербия, 26) — Иржи Легечка (Чехия) — 5:7, 6:4, 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 6:4

Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды, 21) — Фелисиано Лопес (Испания) — 6:2, 6:3, 6:3

Джек Дрейпер (Великобритания) — Зизу Бергс (Бельгия, WC) — 6:4, 6:4, 7:6 (7:4)

Юго Гастон (Франция) — Алексей Попырин (Австралия) — 6:2, 4:6, 0:6, 7:6 (7:3), 6:3

Джордан Томпсон (Австралия) — Роберто Карбальес Баэна (Испания) — 6:4, 6:1, 6:1