Серена Уильямс проиграла в первом круге Уимблдона-2022

Американская теннисистка Серена Уильямс потерпела поражение в первом круге Уимблдона-2022. В трех сетах она проиграла Армони Тан из Франции.

Во втором круге француженка встретится с Сарой Соррибес Тормо из Испании.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 48 948 585 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Армони Тан (Франция) — Серена Уильямс (США, WC) — 7:5, 1:6, 7:6 (10:7)