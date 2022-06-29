Серена Уильямс проиграла в первом круге Уимблдона-2022
Американская теннисистка Серена Уильямс потерпела поражение в первом круге Уимблдона-2022. В трех сетах она проиграла Армони Тан из Франции.
Во втором круге француженка встретится с Сарой Соррибес Тормо из Испании.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 48 948 585 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Армони Тан (Франция) — Серена Уильямс (США, WC) — 7:5, 1:6, 7:6 (10:7)
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