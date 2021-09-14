Шарапова, сестры Уильямс, Фернандес и Оже-Альяссим посетили благотворительный вечер Met Gala 2021

Известные теннисисты посетили благотворительный вечер Met Gala в Нью-Йорке.

Среди тех, кто посетил мероприятие — Мария Шарапова, Серена и Винус Уильямс, финалистка US Open Лейла Фернандес, полуфиналист турнира Феликс Оже-Альяссим, а также Наоми Осака.

Met Gala — ежегодное мероприятие по сбору средств в пользу Института костюма Метрополитен-музея. Это популярное мероприятие является одним из самых крупных по сбору средств в Нью-Йорке.