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Шарапова, сестры Уильямс, Фернандес и Оже-Альяссим посетили благотворительный вечер Met Gala 2021

04:32
Мария Шарапова. Фото Twitter
Мария Шарапова. Фото Twitter
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Известные теннисисты посетили благотворительный вечер Met Gala в Нью-Йорке.

Среди тех, кто посетил мероприятие — Мария Шарапова, Серена и Винус Уильямс, финалистка US Open Лейла Фернандес, полуфиналист турнира Феликс Оже-Альяссим, а также Наоми Осака.

Met Gala — ежегодное мероприятие по сбору средств в пользу Института костюма Метрополитен-музея. Это популярное мероприятие является одним из самых крупных по сбору средств в Нью-Йорке.

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Сергей Разин все материалы автора

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