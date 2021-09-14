Шарапова, сестры Уильямс, Фернандес и Оже-Альяссим посетили благотворительный вечер Met Gala 2021
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Известные теннисисты посетили благотворительный вечер Met Gala в Нью-Йорке.
Среди тех, кто посетил мероприятие — Мария Шарапова, Серена и Винус Уильямс, финалистка US Open Лейла Фернандес, полуфиналист турнира Феликс Оже-Альяссим, а также Наоми Осака.
Fashion queens ?@MariaSharapova | @Venuseswilliams #MetGala pic.twitter.com/LY9scExIuM— wta (@WTA) September 14, 2021
?? Team Canada ? @felixtennis x @leylahfernandez #MetGala • #MetGala2021 pic.twitter.com/54clZxhJGW— #AusOpen (@AustralianOpen) September 14, 2021
? @serenawilliams to serve #MetGala • #MetGala2021 pic.twitter.com/FZ9x0OSdN4— #AusOpen (@AustralianOpen) September 14, 2021
Met Gala — ежегодное мероприятие по сбору средств в пользу Института костюма Метрополитен-музея. Это популярное мероприятие является одним из самых крупных по сбору средств в Нью-Йорке.
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