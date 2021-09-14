Британская почта будет наносить на конверты специальный штемпель в честь победы Радукану на US Open
15:45
Почтовый оператор Великобритании Royal Mail будет ставить на конверты специальный штемпель в честь победы Эммы Радукану на US Open.
«Поздравляем Эмму Радукану, чемпионку US Open 2021 года. Первоклассное выступление!» — будет гласить надпись на конвертах.
Ранее с победой теннисистку поздравила королева Великобритании Елизавета II.
В финале 18-летняя Радукану обыграла Лейлу Фернандес из Канады со счетом 6:4, 6:3. Она стала первой британкой с 1968 года, победившей на турнире. Это ее первый титул WTA в карьере.
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