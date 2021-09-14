Британская почта будет наносить на конверты специальный штемпель в честь победы Радукану на US Open

Почтовый оператор Великобритании Royal Mail будет ставить на конверты специальный штемпель в честь победы Эммы Радукану на US Open.

«Поздравляем Эмму Радукану, чемпионку US Open 2021 года. Первоклассное выступление!» — будет гласить надпись на конвертах.

Congratulations, @EmmaRaducanu on your victory in the US Open! Look out for our special postmark to celebrate. pic.twitter.com/O2X0US7in8 — Royal Mail (@RoyalMail) September 13, 2021

Ранее с победой теннисистку поздравила королева Великобритании Елизавета II.

В финале 18-летняя Радукану обыграла Лейлу Фернандес из Канады со счетом 6:4, 6:3. Она стала первой британкой с 1968 года, победившей на турнире. Это ее первый титул WTA в карьере.