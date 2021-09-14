Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Британская почта будет наносить на конверты специальный штемпель в честь победы Радукану на US Open

15:45
Теги:

Почтовый оператор Великобритании Royal Mail будет ставить на конверты специальный штемпель в честь победы Эммы Радукану на US Open.

«Поздравляем Эмму Радукану, чемпионку US Open 2021 года. Первоклассное выступление!» — будет гласить надпись на конвертах.

Ранее с победой теннисистку поздравила королева Великобритании Елизавета II.

В финале 18-летняя Радукану обыграла Лейлу Фернандес из Канады со счетом 6:4, 6:3. Она стала первой британкой с 1968 года, победившей на турнире. Это ее первый титул WTA в карьере.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора

Читайте также

Польша — Россия: время начала матча и где смотреть прямую трансляцию
Осака появилась в ярком наряде на Met Gala 2021
У России снова требуют антидопинговую базу. До «часа икс» остался всего год
Макгрегор напал на парня Меган Фокс. Гламурный рэпер чуть не получил по лицу
«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова
vs
0
Офсайд