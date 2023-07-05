Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Игры
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 20:31

Шаповалов и Пол вышли во второй круг Уимблдона

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Денис Шаповалов.
Фото Reuters

Канадца Денис Шаповалов обыграл румына Раду Албота в первом круге Уимблдона — 5:7, 6:4, 6:2, 6:2. Матч длился 2 часа 31 минуту.

Американец Томми Пол победил японца Шинтаро Мочизуки — 7:5, 6:3, 6:1.

Шаповалов в следующем круге встретится с Грегуаром Баррером (Франция), Пол сыграет с Милошем Раоничем (Канада).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Денис Шаповалов (Канада, 26) — Раду Албот (Молдавия, Q) — 5:7, 6:4, 6:2, 6:2

Томми Пол (США, 16) — Синтаро Мочизуки (Япония, Q) — 7:5, 6:3, 6:1

Источник: Сетка Уимблдона-2023
Теннис
Уимблдон
Денис Шаповалов
0
Читайте также
Украинский боксер Усик подписал контракт на бой с британцем Тайсоном Фьюри
Российская конькобежка Голубева приняла решение выступать за Казахстан
Мужчина застрелил директора уральского завода из-за бывшей жены
В Бердянске прозвучала серия взрывов и сработала ПВО
Очевидец рассказал о происходившем во время атаки беспилотников в Новой Москве
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

308-я ракетка мира Пелья выбил Борну Чорича в первом круге Уимблдона

Руне вышел во второй круг Уимблдона
Новости
RSS RSS
Все новости