308-я ракетка мира Пелья выбил Борну Чорича в первом круге Уимблдона
Аргентинец Гвидо Пелья обыграл хорвата Борну Чорича в первом круге Уимблдона — 6:3, 7:5, 4:6, 3:6, 6:1. Матч длился три с половиной часа.
308-я ракетка мира Пелья в следующем круге встретится с французом Гарольдом Майо.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 57 290 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Гвидо Пелья (Аргентина) — Борна Чорич (Хорватия, 13) — 6:3, 7:5, 4:6, 3:6, 6:1
Источник: Сетка Уимблдона-2023
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