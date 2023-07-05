Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Игры
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 20:02

308-я ракетка мира Пелья выбил Борну Чорича в первом круге Уимблдона

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Аргентинец Гвидо Пелья обыграл хорвата Борну Чорича в первом круге Уимблдона — 6:3, 7:5, 4:6, 3:6, 6:1. Матч длился три с половиной часа.

308-я ракетка мира Пелья в следующем круге встретится с французом Гарольдом Майо.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Гвидо Пелья (Аргентина) — Борна Чорич (Хорватия, 13) — 6:3, 7:5, 4:6, 3:6, 6:1

Источник: Сетка Уимблдона-2023
Теннис
Уимблдон
1
0
Читайте также
Биатлонистка Жюли Симон обвиняется в мошенничестве с банковскими картами
Менеджер команды Федора Емельяненко: «Для белгородских спортивных чиновников нас будто нет»
Не менее 36 человек пострадали в результате ударов ВСУ по Макеевке
Путин заявил об увеличении темпов расселения из непригодного жилья
Мишустин пообещал выполнить социальные обязательства перед гражданами
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Уимблдон 2023: травяной турнир «Большого шлема»
Мирра Андреева играет матч первого круга. Сафиуллин победил Баутиста Агута в пятом сете! Онлайн-трансляция среды на Уимблдоне
Уимблдон-2023: расписание 5 июля в женском одиночном разряде
Потапова вышла во второй круг Уимблдона
Грачева сыграет с Соболенко во втором круге Уимблдона
Сафиуллин обыграл Баутиста Агута и вышел во второй круг Уимблдона
Остапенко вышла во второй круг Уимблдона
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведев выиграл 60-й матч на «Больших шлемах» — в топ-20 больше только у Джоковича
Новости
RSS RSS
Все новости