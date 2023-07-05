308-я ракетка мира Пелья выбил Борну Чорича в первом круге Уимблдона

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Аргентинец Гвидо Пелья обыграл хорвата Борну Чорича в первом круге Уимблдона — 6:3, 7:5, 4:6, 3:6, 6:1. Матч длился три с половиной часа.

308-я ракетка мира Пелья в следующем круге встретится с французом Гарольдом Майо.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Гвидо Пелья (Аргентина) — Борна Чорич (Хорватия, 13) — 6:3, 7:5, 4:6, 3:6, 6:1