Шамиль Тарпищев: «Рублев очень хорошо подготовился к турниру и способен далеко пройти»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отметил, что российский теннисист Андрей Рублев провел хорошую подготовку к Открытому чемпионату Австралии и способен далеко пройти по турнирной сетке.

Рублев одержал победу над бельгийцем Давидом Гоффеном (2:6, 7:6 (7:3), 6:4, 7:6 (7:4)в матче третьего круга. В четвертом круге россиянин встретится с победителем матча между испанцем Фернандо Вердаско и немцем Александром Зверевым.

— Видно, что Рублев очень хорошо подготовился к турниру и способен далеко пройти, — цитирует ТАСС Тарпищева. — У Гоффена он выиграл за счет более интенсивной игры. Вообще у Андрея высокий потенциал в плане работоспособности на корте.

В следующем круге, скорее всего, у Рублева будет Зверев. Его ему по силам обыграть. Тем более сейчас, когда наш теннисист в лучшей форме.