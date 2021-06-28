Шамиль Тарпищев рассказал об ожиданиях от российских теннисистов на Уимблдоне

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о предстоящем старте третьего турнира «Большого шлама» — Уимблдона.

«Трава всегда была для нас сложным покрытием, на ней класс игроков во многом выравнивается, и явных фаворитов нет, на победу может претендовать человек семь-восемь.



Приятно, что избавилась от травм Павлюченкова, если бы не проблемы со здоровьем, она могла бы за карьеру выиграть не один мейджор, что снова идет по восходящей Касаткина после всех психологических проблем. Желаю всем пройти как можно дальше. Повторюсь, трава не наше покрытие, если «доживем» до второй недели, это будет нормальный результат», — цитирует Тарпищева «Известия».

Турнир пройдет в Лондоне на травяном покрытии с 28 июня по 11 июля.