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Джоанна Конта была вынуждена сняться с Уимблдона

23:29
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Британская теннисистка Джоанна Конта была вынуждена сняться с Уимблдона накануне старта турнира. Она находится на самоизоляции после контакта с человеком, который сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Sky Sports.

Уимблдон является третьим в сезоне турниром «Большого шлема». Соревнования проводятся в Лондоне на травяном покрытии и пройдут с 28 июня по 11 июля.

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Иван Шитик все материалы автора
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