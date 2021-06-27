Джоанна Конта была вынуждена сняться с Уимблдона
23:29
Британская теннисистка Джоанна Конта была вынуждена сняться с Уимблдона накануне старта турнира. Она находится на самоизоляции после контакта с человеком, который сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Sky Sports.
Уимблдон является третьим в сезоне турниром «Большого шлема». Соревнования проводятся в Лондоне на травяном покрытии и пройдут с 28 июня по 11 июля.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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