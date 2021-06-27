Британская теннисистка Джоанна Конта была вынуждена сняться с Уимблдона накануне старта турнира. Она находится на самоизоляции после контакта с человеком, который сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Sky Sports.

Уимблдон является третьим в сезоне турниром «Большого шлема». Соревнования проводятся в Лондоне на травяном покрытии и пройдут с 28 июня по 11 июля.