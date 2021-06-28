Медведев может стать первой ракеткой мира по итогам Уимблдона

Российский теннисист Даниил Медведев по итогам Уимблдона может возглавить рейтинг ATP. Для этого второй ракетке мира нужно одержать победу на турнире, либо выйти в финал, при условии, что действующий чемпион Новак Джокович — нет.

Медведев имеет возможность стать первым лидером рейтинга не из Большой четверки (Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Энди Маррей и Джокович) после американца Энди Роддика в ноябре 2003 года.

Турнир пройдет в Лондоне на травяном покрытии с 28 июня по 11 июля. В первом круге соперником россиянина станет немец Ян-Леннард Штруфф.