Медведев может стать первой ракеткой мира по итогам Уимблдона
11:15
Российский теннисист Даниил Медведев по итогам Уимблдона может возглавить рейтинг ATP. Для этого второй ракетке мира нужно одержать победу на турнире, либо выйти в финал, при условии, что действующий чемпион Новак Джокович — нет.
Медведев имеет возможность стать первым лидером рейтинга не из Большой четверки (Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Энди Маррей и Джокович) после американца Энди Роддика в ноябре 2003 года.
Турнир пройдет в Лондоне на травяном покрытии с 28 июня по 11 июля. В первом круге соперником россиянина станет немец Ян-Леннард Штруфф.
Дополнительная информация:
https://www.atptour.com/en/news/medvedev-wimbledon-2021-no-1-scenarios
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