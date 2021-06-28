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Медведев может стать первой ракеткой мира по итогам Уимблдона

11:15
Даниил Медведев. Фото ATP
Даниил Медведев. Фото ATP
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Российский теннисист Даниил Медведев по итогам Уимблдона может возглавить рейтинг ATP. Для этого второй ракетке мира нужно одержать победу на турнире, либо выйти в финал, при условии, что действующий чемпион Новак Джокович — нет.

Медведев имеет возможность стать первым лидером рейтинга не из Большой четверки (Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Энди Маррей и Джокович) после американца Энди Роддика в ноябре 2003 года.

Турнир пройдет в Лондоне на травяном покрытии с 28 июня по 11 июля. В первом круге соперником россиянина станет немец Ян-Леннард Штруфф.

Дополнительная информация:

https://www.atptour.com/en/news/medvedev-wimbledon-2021-no-1-scenarios

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