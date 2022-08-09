Серена Уильямс сообщила о намерении завершить карьеру после US Open

Американская теннисистка Серена Уильямс объявила, что завершит карьеру в этом году.

Спортсменка допустила, что US Open может стать для нее последним турниром в карьере.

«Сегодня мы с моей дочкой Олимпией ехали в машине, она играла в моем телефоне в одно из образовательных приложений, которое ей нравится. Голос робота спросил у нее: «Кем ты хочешь быть, когда вырастешь?» Она думала, что я не слышу, но я услышала, как она прошептала: «Хочу быть старшей сестрой».

Поверьте, я никогда не хотела выбирать между семьей и теннисом. Я считаю, это нечестно. Если бы я была мужчиной, то, наверное, не писала бы это, потому что продолжала бы играть и выигрывать, пока моя жена занималась бы расширением нашей семьи. Может, я была бы как Том Брэди. Не поймите меня неправильно, мне нравится быть женщиной, мне нравилось быть беременной нашей Олимпией. И я почти совершила невозможное. Многие не понимают или не знают, что я была на втором месяце беременности, когда выиграла Australian Open в 2017 году. Но в этом месяце мне исполняется 41 год, пора что-то менять.

Нужно признать, что пора завершать с теннисом, хотя эта тема для меня как табу. Когда эта тема всплывает, я начинаю плакать. Мне никогда не нравилось слово «пенсия», это несовременное слово. Мне больше нравится «переход», но я хочу использовать это слово осторожно, потому что оно означает что-то конкретное и важное для некоторых людей. Наверное, лучшее слово, которым можно описать то, что со мной происходит, — это эволюция. Я ухожу из тенниса и перехожу к более важным вещам. Несколько лет назад я тихо открыла венчурную фирму Serena Ventures, вскоре после этого завела семью. И я хочу, чтобы моя семья стала больше.

На протяжении года мы с моим мужем Алексисом пытаемся завести еще одного ребенка. Недавно врач сообщил нам, что когда бы мы ни были готовы, у нас может появиться еще один член семьи. Я точно не хочу снова забеременеть, продолжая профессиональную карьеру. Я или в теннисе на все 100 процентов, или нет.

К сожалению, в этом году я не была готова побеждать на Уимблдоне. Не знаю, буду ли я готова побеждать в Нью-Йорке, но я постараюсь. Турниры перед US Open будут классными. Но я не жду какого-то торжественного заключительного момента на корте. Я ужасно умею прощаться, но я хочу сказать, что благодарна вам всем больше, чем могу выразить словами. Вы привели меня к стольким победам и стольким трофеям. Я буду очень сильно скучать по старой версии себя, по девушке, которая играла в теннис. И я буду скучать по вам", — написала Уильямс в открытом письме для издания Vogue.

40-летняя Уильямс — 23-летняя победительница турниров «Большого шлема», всего в карьере она выиграла 73 турнира WTA.