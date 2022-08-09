Организаторы US Open хотели отстранить российских теннисистов по примеру Уимблдона

Организаторы US Open рассматривали вариант с отстранением российских и белорусских теннисистов от участия в турнире, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Mirror.

Изначально Ассоциация тенниса США (USTA) была настроена отстранить россиян и белорусов, однако позднее изменила свое решение и допустила спортсменов до участия в нейтральном статусе.

В этом году российские и белорусские теннисисты не смогли выступить на другом турнире «Большого шлема» — Уимблдоне. Организаторы британского турнира не допустили спортсменов. В ответ на это ATP и WTA решили не присуждать участникам Уимблдона рейтинговые очки.

US Open пройдет с 29 августа по 11 сентября 2022 года. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является россиянин Даниил Медведев, который в данный момент занимает первое место в мужском мировом рейтинге.