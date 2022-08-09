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Сегодня, 16:21

Организаторы US Open хотели отстранить российских теннисистов по примеру Уимблдона

Иван Торопцев
Корреспондент
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Даниил Медведев с кубком, который вручают за победу на US Open.
Фото USA Today Sports

Организаторы US Open рассматривали вариант с отстранением российских и белорусских теннисистов от участия в турнире, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Mirror.

Изначально Ассоциация тенниса США (USTA) была настроена отстранить россиян и белорусов, однако позднее изменила свое решение и допустила спортсменов до участия в нейтральном статусе.

В этом году российские и белорусские теннисисты не смогли выступить на другом турнире «Большого шлема» — Уимблдоне. Организаторы британского турнира не допустили спортсменов. В ответ на это ATP и WTA решили не присуждать участникам Уимблдона рейтинговые очки.

US Open пройдет с 29 августа по 11 сентября 2022 года. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является россиянин Даниил Медведев, который в данный момент занимает первое место в мужском мировом рейтинге.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220809/tennis-1808353484.html
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