Тарпищев оценил слова Серены Уильямс о намерении завершить карьеру после US Open

Президент ФТР Шамиль Тарпищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о возможном завершении карьеры американки Серены Уильямс после Открытого чемпионата США по теннису.

«Серена хочет побить рекорд по количеству выигранных «Больших шлемов», поэтому ее желание играть понятно. Но возраст берет свое. Если она сейчас не выиграет US Open, то будет вообще очень сложно. Поэтому, конечно, все зависит от нее, но шансов становится все меньше и меньше», — сказал Тарпищев «СЭ».

Ранее 40-летняя Уильямс объявила о намерении завершить карьеру после предстоящего US Open.

Спортсменка пять раз становилась победительницей итогового чемпионата WTA. Она четыре раза выигрывала золотые медали Олимпийских игр.