Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над итальянцем Янником Синнером в четвертьфинале Уимблдона-2022 (5:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2).

«Счастье, любовь, удовлетворение и гордость — я чувствую все на этом корте. Что я думаю о победной серии? Я люблю это. Я думаю большинство игроков согласятся с тем, что это крупнейший турнир в истории тенниса, так что этот корт — самый важный в моей карьере и жизни. Этот корт вдохновил меня впервые взять в руки ракетку, когда мне было 5 лет. Каждый раз, когда я выхожу на площадку — любовь продолжает расти», — цитирует Джоковича пресс-служба ATP.

Помимо этого, шестикратный победитель Уимблдона поблагодарил своего оппонента по четвертьфиналу.

«Я должен поблагодарить за тяжелейший матч Янника. Я уверен, что он еще покажет себя на большой сцене. Он настолько зрелый для своего возраста, он упрочил свое звание игрока топ-10.

У него еще столько времени впереди. Для него все сложилось не лучшим образом, но Янник показал хорошую игру на этом турнире. Я желаю ему только самого лучшего в оставшейся части сезона», — сказал Джокович после матча.

Для серба эта победа стала 26-й подряд на Уимблдоне.

В полуфинале турнира «Большого шлема» Джокович сыграет с победителем пары Давид Гоффен (Бельгия) — Кэмерон Норри (Великобритания).