Тарпищев считает, что Джокович сыграет финал Уимблдона с Кирьосом

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от игры Новака Джоковича на Уимблдоне.

«По классу игры на траве Джокович — сильнейший. Неслучайно он выиграл Уимблдон 6 раз. Это 11-й его полуфинал, но Кирьос — очень опасный и непредсказуемый игрок. Он рвано играет, от него непонятно что ожидать, плюс он очень прилично подает. Джокович здесь сильнее по классу игру. Если будет финал Джокович — Кирьос, то по поводу того, выиграет ли Ноле, есть кое-какие сомнения, хотя он и сильнее. А так, Джокович должен брать этот Уимблдон», — сказала Тарпищев «СЭ».

Для того, чтобы выйти в финал Уимблдона Кирьос должен обыграть Кристиана Гарина в четвертьфинале, а в полуфинале — победителя матча Рафаэль Надаль — Тейлор Фриц.

В полуфинале травяного мейджора Джокович сыграет с победителем матча Кэмерон Норрм — Давид Гоффен.