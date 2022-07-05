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Сегодня, 20:25

Тарпищев объяснил, как Джоковичу удалось уйти с 0:2 по сетам в четвертьфинале Уимблдона

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Новака Джоковича над Янником Синнером в четвертьфинале Уимблдона (5:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2).

«Джокович реально переломил вторую половину матча тактически. Мощью игры в первом сете у него не получилось задавить Синнера, потому что Янник играл не хуже. Когда итальянец выиграл партию, Новаку по неволе пришлось перестраиваться. Перестройка требовала времени, к этому разнообразию в силу специфики травы Джокович адаптировался только к концу второго сета. К тому моменту преимущество было у Джоковича. Прочувствовал свою игру, начал лучше подавать. За счет разнообразия несколько раз выиграл чужую подачу. Это показатель высокого класса игры. В трех сетах так бы не получилось», — сказала Тарпищев «СЭ».

В полуфинале травяного «мейджора» Джокович сыграет с победителем матча Кэмерон Норрм — Давид Гоффен.

Новак Джокович
Шамиль Тарпищев
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