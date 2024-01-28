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Сегодня, 15:42

Семин объяснил, почему Медведев проиграл Синнеру в финале Australian Open

Микеле Антонов
Корреспондент
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Теннисист Даниил Медведев.
Даниил Медведев.
Фото Reuters

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о поражении российского теннисиста Даниила Медведева в финале Australian Open от итальянца Янника Синнера 2-3 (6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6).

Встреча продолжалась 3 часа 46 минут. Для 22-летнего Синнера это первая победа в турнирах «Большого шлема».

«Я думаю, он отдал все силы. Даниил молодец! Но природу поменять нельзя. Он сыграл на 6 часов больше общего количества матчей на этом турнире. Я считаю, что он не успел полностью восстановиться», — сказал Семин «СЭ».

Российский теннисист 11 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 12. На счету Синнера 14 эйсов, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 9.

27-летний Медведев в третий раз в карьере не смог выиграть финал Открытого чемпионата Австралии. Ранее он уже дважды доходил до этой стадии — в 2021 году россиянин уступил сербу Новаку Джоковичу, в 2022-м потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля.

Даниил Медведев и&nbsp;Янник Синнер. Медведев проиграл Синнеру в финале Australian Open. Онлайн-трансляция матча

Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
Янник Синнер
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