Селиваненко считает, что Карацев может побороться с Джоковичем за выход в финал Australian Open

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко поделился с «СЭ» своими ожиданиями от полуфинала Australian Open-2021, в котором встретятся Новак Джокович и Аслан Карацев.

«Все будет упираться в то, в каком состоянии будет Новак. Мы видели, что две игры назад он еле ходил. Говоря объективно, Фриц ему проиграл. Новак еле держался на ногах и не мог ничего сделать. Бывают такие матчи, когда соперник просто испугался выиграть, что тогда и произошло. Дальше у него две игры — как ни бывало, отыграл и играет в полуфинале. Другое дело, что мы не знаем, как он играет: на обезболивающих ли, прошло ли все у него», — сказал Селиваненко «СЭ».

Адексей Селиваненко также считает, что если Джокович выйдет и что-то будет с ним не в порядке или будет играть на обезболивающих, то тут результат будет зависеть больше от Аслана.

«Когда Новак в идеальной форме, все зависит от него. Если он играет в свою игру, то понятно, что первая ракетка мира — фаворит. Но если он выходит не в самом лучшем состоянии, то тут уже будет слово за Асланом. Если он покажет свой лучший теннис, который мы уже видели в последних матчах, в сетах, которые он выигрывал, то почему бы и нет. Тогда самое главное будет не испугаться выиграть. Он же может дернуться, как Димитров. Он же не вышел заранее травмированным, но тот стиль игр, который Аслан с ним показал, мощно разводя, он привел к тому, что Григор в какой-то момент дернулся. Дальше у него уже спина начала подводить. Я бы не сказал, что победа Аслана невозможна, посмотрим», — сказал Селиваненко «СЭ».

Завтра, 17 февраля, в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису встретятся россиянин Аслан Карацев и первая ракетка мира Новак Джокович. Аслан является единственным полуфиналистом, пробившимся в полуфинал Australian Open через квалификацию.

(Екатерина Звенигородская)