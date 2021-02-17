Матч 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии с участием двух россиян продлился всего три сета — Медведев победил Рублева на фоне плохого самочувствия Андрея.

Открытый чемпионат Австралии

Четвертьфинал. Мужчины

Даниил Медведев (Россия, 4) — Андрей Рублев (Россия, 7) — 7:5, 6:3, 6:2

Именно этой встречи российские болельщики ждали даже не с начала турнира, а с момента жеребьевки Australian Open. Если продвижение по сетке Аслана Карацева, прошедшего через квалификацию, вызвало настоящий фурор, то четвертьфинальное дерби между Медведевым и Рублевым было предсказуемо, как полуденная жара в Мельбурне в среду.

«Да что вы мне голову забиваете сеткой, я еще ни одного круга не прошел», — отмахнулся от вопроса о возможном соперничестве с Медведевым на второй неделе «Шлема» Рублев, выиграв Кубок АТР. Но, пожалуй, этот матч был неизбежен, учитывая форму и настрой российских теннисистов. Вот только если на командном турнире Андрей с Даниилом были по одну сторону баррикад, теперь они оказались друг напротив друга.

Задача-минимум

Оба россиянина провели достаточно легкие матчи в четвертом круге. Медведеву после пятисетовой битвы с Филипом Крайиновичем в предыдущем раунде достался Маккензи Макдональд — крепкий, но все-таки середняк. Которого Даниил обыграл за полтора часа. Рублев же и вовсе сыграл только два сета против норвежца Каспера Рууда — тот, уступив обе партии, сослался на травму и закончил матч. Поэтому сил к четвертьфиналу у соперников должно было остаться немало.

Это уже второй четвертьфинал с участием Медведева и Рублева за последние полгода — первый состоялся на US Open прошлой осенью. Тогда соперники сыграли два тай-брейка, но оба, как и матч, завершились в пользу Даниила. И вообще, на уровне АТР-тура два россиянина встречались трижды, и Рублев ни разу не выиграл у Медведева хотя бы сет. Поэтому задача-минимум на предстоящий матч для Андрея была понятна. Учитывая и то, что сам он за четыре круга не отдал соперникам ни одной партии.

В начале встречи оба россиянина демонстрировали свои сильные стороны, обменялись взятыми под ноль подачами. Первые проблемы у Рублева появились в четвертом гейме, где Медведев заработал брейк-пойнт. А в шестом их у Даниила было уже два, второй он реализовал. Хотя Андрей тут же перехватил инициативу, сыграл активно и заставил Медведева ошибаться. Гейм увенчала двойная ошибка Дани — обратный брейк. Который, забегая вперед, так и останется для Рублева единственным в матче. Когда же при счете 6:5 можно было подумать, что мы снова увидим тай-брейк, Андрей всухую отдал свою подачу и с ней первый на мельбурнских кортах сет.

Rublev going berserk on a random thread. pic.twitter.com/wi68f9oHXU — Tennis GIFs ?? (@tennis_gifs) February 17, 2021

Марафон на жаре

Вторая партия, казалось, началась по сценарию Рублева. Он дважды выигрывал «свои» геймы под ноль и в то же время создавал проблемы Медведеву, играя на приеме. Так продолжалось до середины партии, когда два гейма определили, пожалуй, исход всего матча.

Шестой гейм на подаче Андрея продолжался почти 10 минут, и счет трижды доходил до «ровно». Рублев вырвался вперед после розыгрыша длиной в 43 (!) удара, но затем была и двойная ошибка, и эйс на брейк-пойнте соперника. Паузы перед подачами стали очень длинными, видно было, что Андрея стремительно покидают силы. И все-таки он удержал свою подачу.

В следующем гейме картина была похожей — теперь трудности были уже у Медведева. Две двойные ошибки, три отыгранных брейк-пойнта, длиннющие розыгрыши, которые при прочих равных как будто больше на руку Рублеву. Но и на этот раз все закончилось в пользу подающего. 4:3 — Медведев как будто переключил стрелку, и игра дальше пошла по его пути.

Medvedev's vibration dampener came off and landed on Rublev side of court. Everyone got into looking for it. pic.twitter.com/AdTMy60Dif — Tennis GIFs ?? (@tennis_gifs) February 17, 2021

Даниил после этого марафона на жаре выглядел свежее соперника, который то и дело пытался отдышаться в перерывах. Не сумев взять подачу Даниила, Рублев тут же отдал свою. Допустив при этом три невынужденных ошибки, две из которых — на фирменном форхэнде. После брейка Медведев вышел подавать на сет — и сделал это без шансов для соотечественника.

Уступая 0:2 по партиям, Рублев отправился освежиться — на корт он вернулся с мокрой головой. Но Медведев в ответ тут же заработал двойной брейк-пойнт и сразу же оказался в выигрышной позиции. А в следующем гейме, будто демонстрируя свое преимущество, на счете 30:30 уложил невероятный мяч в заднюю линию, а следом оформил 10-й эйс. Всего же со счета 3:3 во второй партии он взял семь геймов подряд, и с исходом матча все стало понятно.

Впрочем, к концовке силы закончились и у Медведева — после победы он сидел на лавке, морщась и держась за голеностоп.

— Перед последним геймом у меня начались судороги, не мог отталкиваться левой ногой, — сказал Медведев после победы. — Но я видел, что судороги были и у Андрея. Если бы в той ситуации я проиграл гейм на своей подаче, Рублев бы воспрял. В такую жару очень сложно на длинных розыгрышах — тяжело дышать, но нужно приспосабливаться. Мы с Андреем друзья, но принципиальные соперники. Знаю его давно, у него потрясающие удары. Он провел хороший матч, но у меня получилось навязать свою игру. Это один из лучших для меня матчей на турнире. Очень рад за Аслана Карацева, который тоже вышел в полуфинал. И сделал это на дебютном «Шлеме», а ведь ему уже 27 лет, а не 18. Не знаю, что он делал во время пандемии, но получилось здорово. Если в Мельбурне будет российский финал, нам придется сложно. С другой стороны, мы становимся теннисной нацией, это отличные новости.

Теперь за выход в финал Медведеву предстоит сыграть с победителем матча между Стефаносом Циципасом из Греции и второй ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.