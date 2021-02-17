Карацев и Медведев проведут свои полуфиналы на Australian Open при зрителях
11:22
18 февраля на полуфинальные матчи Australian Open вернутся зрители, сообщает аккаунт турнира в Twitter.
Болельщики смогут попасть на полуфиналы, а также на финальный матч. Как сообщили организаторы турнира, трибуны будут заполнены примерно на 50% от вместимости арен.
В полуфиналах мужского Australian Open сыграют два представителя России. Аслан Карацев встретится с Новаком Джоковичем, а Даниил Медведев с победителем четвертьфинала Циципас — Надаль.
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