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Карацев и Медведев проведут свои полуфиналы на Australian Open при зрителях

11:22
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18 февраля на полуфинальные матчи Australian Open вернутся зрители, сообщает аккаунт турнира в Twitter.

Болельщики смогут попасть на полуфиналы, а также на финальный матч. Как сообщили организаторы турнира, трибуны будут заполнены примерно на 50% от вместимости арен.

В полуфиналах мужского Australian Open сыграют два представителя России. Аслан Карацев встретится с Новаком Джоковичем, а Даниил Медведев с победителем четвертьфинала Циципас — Надаль.

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