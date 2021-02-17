Карацев и Медведев проведут свои полуфиналы на Australian Open при зрителях

18 февраля на полуфинальные матчи Australian Open вернутся зрители, сообщает аккаунт турнира в Twitter.

Болельщики смогут попасть на полуфиналы, а также на финальный матч. Как сообщили организаторы турнира, трибуны будут заполнены примерно на 50% от вместимости арен.

В полуфиналах мужского Australian Open сыграют два представителя России. Аслан Карацев встретится с Новаком Джоковичем, а Даниил Медведев с победителем четвертьфинала Циципас — Надаль.