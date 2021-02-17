Ольховский считает, что у Медведева хорошие шансы на попадание в финал Australian Open

Двукратный финалист Кубка Дэвиса Андрей Ольховский прокомментировал «СЭ» победу Даниила Медведева над Андреем Рублевым со счетом 7:5, 6:3, 6:2 в 1/4 финала Australian Open.

«Не самый напряженный матч, который был между Медведевым и Рублевым. Были очень длительные розыгрыши, что говорит о возможностях обоих игроков, сложные погодные условия, к которым Медведев оказался лучше подготовлен, смог справиться с жарой. Да, Андрею было тяжело, но у Дани тоже сводило ноги после окончания матча», — сказал Ольховский «СЭ».

Также Ольховский отметил, что Рублев достиг уже великолепного уровня, но ему не хватает вариативности для победы над Медведевым. В том стиле, котором играет Андрей, Даниилу достаточно удобно. Медведев подает острее, играет более тактически грамотнее, разнообразнее. Рублеву нужно в этом немного прибавить.

«Если Даня покажет лучший теннис, то он способен обыграть и Циципаса, и Надаля. Русский финал? Медведев скорее да, чем нет, но по поводу Аслана есть сомнения. Шанс на победу есть всегда, Карацев уже показал, что приблизился к ведущим теннисистам мира и полуфинал Australian Open — феноменальный результат, но все же в соперниках Джокович. Это же профессиональный спорт, сейчас все непредсказуемо», — добавил Ольховский.

В полуфинале Медведев встретится с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Рафаэль Надаль (Испания). В другом полуфинале еще один россиянин Аслан Карацев сыграет с сербом Новаком Джоковичем.

(Анастасия Пастернак)