Селиваненко назвал сверхважной победу Блинковой во втором круге Australian Open

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал победу Анны Блинковой в матче против третьей ракетки мира Елены Рыбакиной (6:4, 4:6, 7:6 (22:20)) во втором круге Australian Open-2024.

«Это был фантастический по напряженности матч. Чемпионский брейк в решающем сете вообще самый длинный за всю историю открытого чемпионата Австралии. Безумный тай-брейк, во время которого каждая из девушек имела шансы завершить игру одним мячом. Это то, за что все любят теннис. Наверняка это самый запоминающийся матч для Ани за всю ее карьеру. С учетом того, как складывался матч, для Ани проиграть было бы обиднее, чем для Лены. Понятно, что для Ани эта победа сверхважна», — сказал Селиваненко корреспонденту «СЭ» Анастасии Тынянкиной.

В третьем круге турнира «Большого шлема» 25-летняя Блинкова встретится с итальянкой Ясминой Паолини, которая занимает 31-е место в рейтинге WTA.