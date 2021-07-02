Самсонова поделилась эмоциями от выхода в 1/8 финала Уимблдона

Российская теннисистка Людмила Самсонова прокомментировала свой выход в 1/8 финала Уимблдона, обыграв Слоун Стивенс (6:2, 2:6, 6:4).

«Хочу поблагодарить директора турнира и организаторов за эту возможность, спасибо. У меня нет слов, чтобы описать этот момент. Я так счастлива, не могу поверить. Я влюблена в это покрытие, в траву. Чувствую себя хорошо», — заявила Самсонова в интервью на корте.

В следующем раунде россиянка сыграет с чешкой Каролиной Плишковой.