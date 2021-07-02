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Мугуруса проиграла Жабер в третьем раунде Уимблдона

18:08
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Тунисская теннисистка Онс Жабер победила испанку Гарбинье Мугурусу (5:7, 6:3, 6:2) в третьем раунде Уимблдона в женском одиночном разряде.

Матч продолжался 2 часа 27 минут. Следующей соперницей Жабер станет Ига Свентек (Польша).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Онс Жабер (Тунис, 21) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 11) — 5:7, 6:3, 6:2

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Евгений Петров все материалы автора

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