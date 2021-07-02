Самсонова прошла в 1/8 финала Уимблдона

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в 1/8 финала Уимблдона.

В третьем круге она победила Слоан Стивенс из США со счетом 6:2, 2:6, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты.

Самсонова сделала четыре эйса при шести двойных ошибках и шести реализованных брейк-пойнтах. У ее соперницы ноль эйсов и четыре двойных.

В следующем раунде Самсонова встретится с Каролиной Плишковой из Чехии.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Людмила Самсонова (Россия, WC) — Слоан Стивенс (США) — 6:2, 2:6, 6:4