Самсонова прошла в 1/8 финала Уимблдона
17:15
Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в 1/8 финала Уимблдона.
В третьем круге она победила Слоан Стивенс из США со счетом 6:2, 2:6, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты.
Самсонова сделала четыре эйса при шести двойных ошибках и шести реализованных брейк-пойнтах. У ее соперницы ноль эйсов и четыре двойных.
В следующем раунде Самсонова встретится с Каролиной Плишковой из Чехии.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Людмила Самсонова (Россия, WC) — Слоан Стивенс (США) — 6:2, 2:6, 6:4
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