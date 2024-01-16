Сафиуллин проиграл Грикспуру в первом круге Australian Open, ведя 2:0 по сетам

Российский теннисист Роман Сафиуллин проиграл нидерландцу Таллону Грикспуру в первом круге Australian Open.

Россиянин выиграл два первых сета, но затем проиграл три партии подряд — 6:2, 6:3, 6:7 (3:7), 4:6, 5:7. Матч длился 3 часа и 54 минуты.

Во втором круге Australian Open Грикспур встретится с французом Артуром Филсом.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Таллон Грикспур (Нидерланды, 28) — Роман Сафиуллин (Россия) — 2:6, 3:6, 7:6 (7:3), 6:4, 7:5