Рыбакина вышла во второй круг «Ролан Гаррос», где сыграет с Кэти Волынец

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла Аранчу Рус из Нидерландов в первом круге «Ролан Гаррос».

Матч продолжался 2 часа 20 минут и завершился со счетом 6:1, 5:7, 6:2.

Рыбакина три раза подала на вылет, допустила три двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из 14. На счету Рус — ни одного эйса, три двойные и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

Во втором круге турнира Рыбакина сыграет с американкой Кэти Волынец, которая ранее обыграла Викторию Голубич из Швейцарии (6:2, 2:6, 6:1).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Елена Рыбакина (Казахстан, 16) — Аранча Рус (Нидерланды) — 6:1, 5:7, 6:2

Кэти Волынец (США, WC) — Виктория Голубич (Швейцария) — 6:2, 2:6, 6:1