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Сегодня, 15:36

В ФТР отреагировали на выход Медведева во второй круг «Ролан Гаррос»

Александра Ланцетова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Даниил Медведев.
Фото Reuters

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу Даниила Медведева над Факундо Баньисом (6:2, 6:2, 6:2) в первом круге «Ролан Гаррос».

«Он выиграл на классе. Хороший показатель для матча второго круга, где не будет слабых соперников. Его счет говорит о том, что он уверенно играл, держал свою подачу, в каждом сете делал достаточное количество брейков. С одной стороны, он не потратил много сил, с другой — на «Большом шлеме» все матчи из пяти сетов, это хорошая нагрузка, чтобы быть готовым от матча к матчу к более напряженным играм», — сказал Селиваненко «СЭ».

В матче второго круга россиянин сыграет с Ласло Джере из Сербии.

Действующим победителем соревнований является лидер сезона серб Новак Джокович.

Roland Garros
Даниил Медведев
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