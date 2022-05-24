Медведев прокомментировал выход во второй круг «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над аргентинцем Факундо Баньисом (6:2, 6:2, 6:2) в первом круге «Ролан Гаррос».

«Я чувствую себя очень хорошо после травмы. Вплоть до прошлой недели было много разговоров и поддержки со стороны моих тренеров и врачей. И хотя у меня был всего один матч на глине, чтобы подготовиться к турниру, я очень рад, что мне удалось пробиться сюда», — приводит слова Медведева Eurosport.

Вторая ракетка мира также заявил, что надеется пройти дальше 1/4 финала «Ролан Гаррос».

«Я люблю «Ролан Гаррос», во всяком случае с прошлого года! Очень хочу остаться здесь надолго. В прошлом году я проиграл в четвертьфинале и теперь надеюсь, что в этом году смогу пройти еще дальше», — добавил Медведев.

В матче второго круга россиянин сыграет с Ласло Джере из Сербии. Игра пройдет в среду, 25 мая.