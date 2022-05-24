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Сегодня, 15:20

Медведев прокомментировал выход во второй круг «Ролан Гаррос»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над аргентинцем Факундо Баньисом (6:2, 6:2, 6:2) в первом круге «Ролан Гаррос».

«Я чувствую себя очень хорошо после травмы. Вплоть до прошлой недели было много разговоров и поддержки со стороны моих тренеров и врачей. И хотя у меня был всего один матч на глине, чтобы подготовиться к турниру, я очень рад, что мне удалось пробиться сюда», — приводит слова Медведева Eurosport.

Вторая ракетка мира также заявил, что надеется пройти дальше 1/4 финала «Ролан Гаррос».

«Я люблю «Ролан Гаррос», во всяком случае с прошлого года! Очень хочу остаться здесь надолго. В прошлом году я проиграл в четвертьфинале и теперь надеюсь, что в этом году смогу пройти еще дальше», — добавил Медведев.

В матче второго круга россиянин сыграет с Ласло Джере из Сербии. Игра пройдет в среду, 25 мая.

Источник: https://www.eurosport.com/tennis/roland-garros/2022/daniil-medvedev-eases-into-second-round-of-french-open-with-win-over-injury-hit-facundo-bagnis_sto8939312/story.shtml
Теннис
Roland Garros
Даниил Медведев
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