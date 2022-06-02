Рууд сыграет с Чиличем в полуфинале «Ролан Гаррос»

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Норвежский теннисист Каспер Рууд одержаол победу в матче 1/4 финала «Ролан Гаррос». В четырех сетах он переиграл датчанина Хольгера Руне. Игра продолжалась 3 часа 18 минут.

В полуфинале Рууд встретится с хорватом Марином Чиличем, который ранее обыграл россиянина Андрея Рублева.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Каспер Рууд (Норвегия) - Хольгер Руне (Дания) — 6:1, 4:6, 7:6 (7:2), 6:3